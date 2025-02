Notizie.com - “Elon Musk ha già votato per Giorgia, è innamorato”: cantante o premier? Il Benigni show a Sanremo in difesa di Mattarella

Leggi su Notizie.com

“Ricordo che due anni fa su qui c’era il presidente della Repubblica Sergio. Non gli ho mai sentito dire niente che non sia un messaggio di pace. Noi, credo di parlare per tutti gli italiani, siamo fieri di essere rappresentati da lui”.“ha giàper, è”:? Ilindi(ANSA FOTO) – Notizie.comÈ uno dei messaggi che Roberto, attore, regista, scrittore, poeta e comico, ha lanciato in questi minuti dal palco del Festival di2025.ha fatto il suo ingresso al Teatro Ariston al fianco del direttore artistico Carlo Conti in apertura della quarta serata della manifestazione, dedicata alle cover.Grande attesa per la partecipazione del Premio Oscar al Festival, annunciata da Conti solo oggi nel corso della conferenza stampa mattutina.