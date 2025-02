Quotidiano.net - Elodie, con serenità : "Non ho mai vinto nulla. Ma finalmente sono io"

Serena. Anche troppo. "riuscita pure a scoprire che all’Ariston c’è pubblico pure in galleria, nelle edizioni passate ero troppo emozionata per alzare lo sguardo fin lì" ammette, parlando di questo suo quarto Sanremo. "Quello del Festival è un palco magico che mi ha dato tanto, pure sotto l’aspetto emotivo, facendomi sentire serena, potente, bella. Oggi mi sento un essere umano tondo, spontaneo, vero, che s’abbraccia e non pretende altro da sé. Non mi giudico più e accetto i miei lati negativi; quando ho la forza di farlo, vado pure in terapia, perché cerco di conoscermi il più possibile visto che devo stare con me stessa tutta la vita. Quel che conta, infatti, è restarsi fedeli al di là di ogni errore". Con Dimenticarsi alle 7, a 34 anni, ha provato a regalarsi un Festival diverso.