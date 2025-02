Anteprima24.it - Elezioni dei Presidenti della Provincia, approvato in Senato emendamento Matera

Tempo di lettura: 2 minutiSu iniziativa delre di Fratelli d’Italia Domenico, l’Aula delha, nella seduta di Giovedì 13 Febbraio, il testo finale del decreto Milleproroghe che include un importantea sua prima firma. La norma, nel dettaglio, interviene sulla eleggibilità deidelle Province italiane, modificando temporaneamente le disposizioni previste dalla legge Delrio (56/2014). Attualmente, la legge in questione stabilisce che possano candidarsi alla presidenzasolo i sindaci che abbiano almeno 18 mesi di mandato davanti a sé. Grazie a questo, tale limite viene sospeso per le annualità 2025 e 2026, ampliando così la platea dei potenziali candidati. Il testointroduce, in particolare il nuovo articolo 21-bis, che recita: “Il termine di cui all’articolo 1, comma 60,legge 7 Aprile 2014, numero 56, non si applica per gli anni 2025, 2026.