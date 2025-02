Ravennatoday.it - Elezioni comunali, riformisti a sostegno del centrosinistra: "Andare oltre gli steccati ideologici"

Leggi su Ravennatoday.it

In vista delledi Ravenna, Azione, Italia Viva, Partito Socialista e Più Europa "ribadiscono con assoluta convinzione il proprioall’idea di un ampliamento per rinnovare l’alleanza di". E' quanto scrivono in una nota congiunta le quattro forze politiche.