Elettricità e gas alle stelle Giorgetti corre ai ripari | Un decreto sul caro bollette

Riesplode ile il governoai. Il prezzo dell’è tornato a galoppare, tanto che a gennaio l’aumento, sullo stesso mese del 2024, è stato del 44 per cento. Imprese e famiglie fanno già i conti con salassi crescenti. L’opposizione si mobilita e incalza l’esecutivo all’insegna del "si svegli". E, non a caso, il ministro dell’Economia, Giancarlo, scende in campo ("l’attenzione del governo è massima") per annunciare a breve un provvedimento per contrastare l’impennata dei costi sul modello di quelli adottati negli anni precedenti durante il rialzo boom dell’inflazione e il boom dei listini di gas eper la guerra in Ucraina. Un avviso al quale il responsabile di Via XX Settembre fa seguire la preoccupazione per i dazi, mentre sulla rottamazione voluta dalla Lega spiega, senza troppa convinzione, che "si sta lavorando sulle coperture".