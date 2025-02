Lookdavip.tgcom24.it - Elettra coraggiosa, Miriam frenata dall’eleganza e Katia… si sposa a Sanremo

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Sfida di stile sul palco nel corso della terza serata del Festival di. A contendersi il podio dell’outfit più riuscito tre star del panorama italiano:Leone,Lamborghini e Katia Follesa. Un’attrice, una cantante e una comica: le co-conduttrici hanno portato all’Ariston uno stile personale fatto di grandi brand, eleganza, simpatia e autoironia. >>>2025, i dettagli insoliti nei look, dalle unghie ai. collant<<< Le notizie di News ViraliMulta per chi fa sesso ed eiacula “fuori”: il (folle) disegno di leggeJet militare si inabissa nel porto di San Diego, l’incidente ripreso in un videonei top brandLeone entra all’AristonLa prima ad essere chiamata sul palco da Carlo Conti èLeone. “Per te il Festival diinizia” afferma ironicamente il conduttore, ricordando quando, nel 2008, ha incoronato la Leone come Miss Italia.