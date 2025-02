Game-experience.it - Elden Ring Nightreing, crollano i server nella prima sessione di prova, è in arrivo un’altra sessione?

Ladel Network Test diNightreign è stata un disastro per molti giocatori. Sin dall’apertura dei, avvenuta alle 12:00 del 14 febbraio 2025, gli utenti, soprattutto su PlayStation, hanno riscontrato enormi problemi di connessione.Il matchmaking infatti, elemento cruciale di questatecnica, risultava completamente inutilizzabile: chiunquesse a entrare in una partita veniva immediatamente espulso e rimandato al menu principale. Solo una piccola parte dei giocatori è riuscita ad accedere all’area hub e a testare i personaggi e l’equipaggiamentozona di allenamento, ma senza possibilità dire la vera esperienza di gioco.FromSoftware e Bandai Namco hanno cercato di risolvere la situazione con una manutenzione dei, ma i problemi sono persistiti fino alla fine della, fissata per le 15:00.