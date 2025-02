Perugiatoday.it - Effetto Sanremo, Joan Thile arriva in Umbria

Leggi su Perugiatoday.it

, tra i nomi più freschi dell'edizione 2025 del Festival di, sarà in tour anche in. Questa estate sarà, infatti, nel cartellone del Riverock. L'appuntamento è per il 25 luglio. L'annuncio delle datedirettamente dai social della cantautrice. Giovane, ma con alle.