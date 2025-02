Ilrestodelcarlino.it - "Edison, giusto chiedere chiarezza e trasparenza"

"Di fronte a una situazione così delicata per la nostra comunità, non possiamo che esprimere il nostro sostegno a Jesiamo nel. È inaccettabile che questioni di grande impatto sul territorio vengano gestite con silenzi, rinvii e decisioni ambigue". Parole dell’ex sindaco di Jesi Massimo Bacci che, in un post sui social, danno manforte al gruppo di opposizione, in merito alla vicenda dell’impianto di trattamento dei rifiuti di. Mercoledì, come noto, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e il dirigente dell’Urbanistica avevano sollecitato il Consorzio Zipa nel "dare coerente seguito a quanto più volte affermato, circa la inopponibilità allo stesso Consorzio del contratto di locazione sottoscritto traNext e ImmobilPav e, quindi, l’impossibilità di accogliere un’eventuale istanza postuma perché tardiva e in ogni caso neppure prevista dal Regolamento".