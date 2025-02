Secoloditalia.it - Eco-vandali in azione: strappano le viti di un vigneto sperimentale, il motivo è delirante

Leggi su Secoloditalia.it

L’utima follia degli eco- attivisti è toccato subirla dalle poveredi unin Veneto: strappate ezzate dagli eco-folli. Perché? Perché sono “colpevoli” di essere resistenti alla malattie. Il delirio degli attivisti che si ostinano a confondere i vegetali frutto delle Tea -le Tecniche di evoluzione assistita- con gli Ogm classici. L’obiettivo degli eco-terroristi ha colpito ildell’Università di Verona a San Floriano Valpolicella: lequi ottenute con il metodo Tea sono molto importanti per ottenere un varietà più forte e resistente, alla peronospora. Che è il flagello numero uno. Tanto lavoro, dedizioni e studi buttati al vento. Il danno è grave.Follia degli eco-: distruggono unSi tratta della prima sperimentdi“speciali” in Europa, a conferma dell’avanguardia internazionale della ricerca in campovinicola svolta dal dipartimento Biotecnologie dell’ateneo scaligero; insieme alla società spin off Edivite.