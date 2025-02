Liberoquotidiano.it - "Ecco quando può finire l'Unione Europea": le clamorose parole di Orban

Il primo ministro ungherese Viktor Orbàn ha affermato che l'deve ridurre i prezzi dell'energia e creare un mercato europeo dei capitali se vuole sopravvivere. "L'Ue sarebbe finita" se non attuasse queste misure, ha affermato Orbàn nel suo intervento alla radio pubblica Kossuth, aggiungendo che «i prezzi dell'energia devono essere ridotti perché stanno rovinando le aziende europee". Secondo il premier, i prezzi dell'energia sono aumentati a causa della guerra in Ucraina, provocata dall'invasione russa, dal "Green Deal" dell'Ue e dalle normative europee. Orbàn ha ripetutamente criticato il Green Deal dell'UE, una strategia per la crescita sostenibile e la protezione del clima, poichè non tiene conto degli interessi dell'economia locale. "perchè l'industria automobilistica tedesca è nei guai", ha affermato.