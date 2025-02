Gqitalia.it - Ecco perché Thom Browne è il designer più cool del momento

Siamo nel pieno della stagione dei premi, il che significa che i marchi sono alla ricerca disperata di abiti per i VIP nella speranza di creare momenti di marketing virale. Con livelli di attenzione senza precedenti sulle celebrità e su ciò che indossano, il panorama dello styling è sempre più competitivo: quando Kendrick Lamar ha indossato i jeans flare al Super Bowl, più di un brand ne ha rivendicato il merito nella mia casella di posta elettronica. Nella nostra nuova realtà, in cui un personaggio di spicco che indossa qualcosa può dominare giorni di conversazione sui social media, nessuna occasione è off limits per un credito di moda. Un esempio su tutti: Saint Laurent ha inviato regolarmente comunicati stampa per gli outfit di A$AP Rocky mentre si trova in tribunale a Los Angeles per affrontare due accuse di aggressione con arma da fuoco semiautomatica.