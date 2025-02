Ilgiorno.it - Ecco le colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Due nuoveper ladi veicoli elettrici, da installare a Ossona grazie a un accordo stipulato tra il Comune e Asm, l’azienda speciale multiservizi partecipata da 11 Comuni di Magentino e Castanese. Ledisaranno posizionate in via Toscana, in corrispondenza del parcheggio all’altezza del civico 18, e in via Vivaldi, nella zona industriale di Asmonte. I due apparecchi sono in grado di erogare un livello di potenza fino a un massimo di 44 kw, garantendo unaveloce ed efficiente dei mezzi elettrici. L’utilizzo della gestione dinamica del carico assicura il massimo livello di sicurezza per gli utenti. Asm, che si assume tutti i costi di installazione e gestione, si è impegnata a fornire energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili.