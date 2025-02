Ilgiorno.it - Ecco la città dei romanticoni. Qui si divorano libri d’amore

di romanticone e, avidi divoratori di romanzi rosa o comunque a sfondo sentimentale e, di conseguenza, anche potenziali “vittime” della giornata di San Valentino: è così che le classifiche di Amazon.it descrivono i legnanesi, intesi come lettori, perché proprio ladel Carroccio è entrata a far parte della top 10 delleitaliane sopra i 50mila abitanti con il maggior numero di romanzi “rosa” acquistati nel corso del 2024. Nello scenario nel panorama dellepiù romantiche d’Italia, è Trieste a conquistare il primo posto assoluto nelle statistiche del 2024, passando direttamente dalla quinta posizione dell’anno precedente alla vetta della classifica. Dopo Trieste, in graduatoria troviamo Cagliari, Padova, Vicenza al quarto posto e Milano che passa dal settimo posto della rilevazione precedente al quinto posto.