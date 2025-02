Iltempo.it - Ecco il nuovo Cinturato estivo

Pirelli lancia il, pneumaticodedicato alle vetture premium, dalle berline ai CUV, specializzato sia nel primo equipaggiamento sia nel ricambio. Grazie al lavoro di ricerca e innovazione di Pirelli e all'ampio ricorso alla progettazione virtuale, la nuova generazione si pone come attuale riferimento nel mercato per sicurezza ed efficienza, in linea con la strategia ‘eco-safety' di Pirelli. Nel, la sicurezza è confermata dalle ottime prestazioni in frenata: su asciutto, test esterni1 lo hanno classificato al primo posto fra i principali concorrenti, e su bagnato lo testimonia la Classe A nell'etichetta europea per tutta la gamma di lancio. L'efficienza invece si lega alla percorrenza chilometrica che cresce del 20% rispetto al prodotto precedente e alla resistenza al rotolamento contenuta a favore dei consumi di carburante.