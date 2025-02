Ilrestodelcarlino.it - Ecco i contributi per organizzare gli eventi estivi

e vantaggi economici perin ambito turistico, culturale, sportivo oppure di ‘cittadinanza attiva’ nel corso dell’anno. A mettere a disposizione risorse è il comune di Misano che ha presentato un avviso pubblico in cerca di associazioni, comitati, fondazioni e realtà del territorio che intendano animare la vita dei misanesi e non solo, nel corso di quest’anno. Il bando è stato pubblicato anche sul sito internet dell’amministrazione comunale, e si chiuderà il 31 marzo, dunque con ampio anticipo rispetto alla stagione balneare. Il sostegno da parte del Comune potrà avvenire in tre distinti modi: con il patrocinio, dunque un’adesione simbolica del Comune all’iniziativa; con un vantaggio economico sotto forma di prestazioni diverse dalla erogazione di denaro; con un contributo che preveda una somma di denaro a sostegno totale o parziale dell’attività.