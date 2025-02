Ilrestodelcarlino.it - Ecco gli interventi su tre strade

Triplice intervento sulla viabilità. Era lo scorso anno quando il Comune è risultato beneficiario dello specifico bando regionale per le. Il finanziamento da parte della Regione ammontava 136.500 euro, a cui il Comune ne aveva aggiunti 73.500, per raggiungere i 210mila euro previsti per i treindividuati sulle: ‘Molino’, ‘Canniccio’ e ‘Oreste Murani’. I lavori si concentreranno sui tratti diin cui sono state rilevate situazioni di pericolo per il transito, e contemporaneamente verranno adottate misure specifiche per la protezione dei pedoni e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Le principali azioni: la riprofilatura delle scarpate, la ricostruzione della fondazione, l’ampliamento della carreggiata, la realizzazione del nuovo manto stradale, la regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione del marciapiede