Ecco come Confine è diventata una delle pizzeria migliori di Milano

Sono le 21,30 di un lunedì d’inverno, quattro gradi al garrese, serata da Netflix, serata da plaid. A, in piazza Massaia, tra via Torino e le Cinque Vie, nel deserto borghese di una parte del centro cittadino che è un Sahara gastronomico, ci sono quattro vetrine illuminate a giorno e fuori una piccola folla che aspetta, chiacchiera e fuma (ma la terza cosa non era vietata?). La fendi ed entri nel locale con la stessa difficoltà con cui sali sul tram 2 alle otto di mattina, solo che le faccepersone con cui sgomiti qui hanno un’ombra di felicità. Il piccolo ingresso è ingombro di gente, tra chi attende il suo tavolo, chi deve pagare, chi vorrebbe raggiungere il bagno. E pensi: ma è lunedì, è febbraio. E ripensi: manon era in crisi?Francesco Capece e Mario Ventura, soci diUn anno e mezzo di successiSiamo da, ladiche 50 Top Pizza classifica al secondo posto in Italia (sarebbe il terzo perché al primo ci sono due insegne campane a pari merito, ma perdoniamo questo piccolo vezzo della guida napoletana, che alla fine fa felice un locale in più).