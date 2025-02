Lanazione.it - Eccellenza, Testini torna in panchina

La sconfitta nel derby, o per meglio dire spareggio salvezza anticipato, in casa del Foiano ha fatto registrare a distanza di pochi giorni un vero e proprio ribaltone in casa Sinalunghese. Il tecnico Andrea Benedetti, arrivato lo scorso ottobre, ha deciso infatti di fare un passo indietro e ieri la società rossoblù ha ufficializzato le dimissioni del tecnico, aretino d’adozione con un passato tra Baldaccio Bruni e Sangiovannese. Al suo posto ecco un altro aretino: la società ha raggiunto l’accordo con Enrico, ex Cortona, Chiusi e San Quirico, passando poi per l’Asta e quindi alla Sansovino con cui il primo anno ha raggiunto i playoff e che in questa ultima stagione ha guidato fino alla terza giornata nel torneo di Promozione. Adesso il salto intra le fila della Sinalunghese con l’obiettivo di riuscire a mettere insieme una rimonta importante in chiave salvezza, anche passando dai playout.