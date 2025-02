Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 22^ giornata

Leggi su .com

Per la Maceratese c’è lo scoglio Tolentino. Il K Sport sogna il sorpasso contro l’Atletico Mariner origliando l’eco di quel che sarà del derby all’Helvia Recina. Il Matelica deve sbancare Urbania per salire sull’ultimo potenziale treno verso i sogni playoff.Vallesina, 14 febbraio 2025 – Tempo di ventiduesimainMarche. La settima di ritorno si presenta all’alba del rinnovato testa a testa lì davanti: quello tra Maceratese e K Sport. Per i biancorossi di Possanzini ci sarà ancora un match da nervi tesi. Al “Pino Brizi” Helvia Recina arriva il Tolentino di bomber Lovotti. I cremisi arrivano al big match con molto da guadagnare e poco da perdere. Perfetta antitesisituazione corrente dei biancorossi, con il fiato sul collo del K Sport ininterrottamente dalla diciannovesima.