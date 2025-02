Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Giandomenico:: "Sangiustese, l’obiettivo è restare nella zona playoff»

"Siamo ripartiti dalla convinzione di avere fatto una buona prestazione contro la Maceratese, al di là del risultato finale". Luigi, allenatore della, ha voltato pagina dopo la sconfitta interna con i biancorossi di Possanzini ed è proiettato assieme alla sua squadra alla partita esterna con il Montegranaro. "All’andata - ricorda il tecnico - è stata la formazione che ci ha messo più in difficoltà. Si tratta di un derby e non sarà una partita semplice. Dovremo stare attenti, il Montegranaro può contare su attaccanti di valore come Jallow e Pierpepaj, poi hanno anche Tonuzi. Affronteremo una formazione che richiede la massima attenzione". Si riparte con unamotivata al massimo per cancellare la sconfitta di sette giorni e quella dell’andata. "I giocatori - spiega- sono dispiaciuti per il risultato contro la Maceratese, ma anche soddisfatti per la qualità della prestazione essendo riusciti a creare più occasioni dell’avversario.