Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Team Grassroot Greats Lista Carte Della Squadra Ascesa Epica

Leggi su Fifaultimateteam.it

Ildi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato svelato. Lespeciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 14 febbraio.Non tutte le leggende nascono dalle accademie d’élite.celebra i giocatori, del passato e del presente, che sono emersi dai campionati locali, dai programmi universitari e dalle divisioni inferiori del calcio, dimostrando che la grandezza può nascere ovunque. Gli oggettiavranno un’intesa migliorata, garantendo +2 punti per Club, Campionato e Nazione.L’Icon o Eroes Great di ogni nazione incarna l’essenzacultura calcistica locale, sia che si tratti di emergere dalle leghe minori, di farsi strada attraverso opportunità spesso trascurate o di ridefinire lo spirito del calcio in modo unico.