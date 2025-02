Formiche.net - E se Cina, Russia, Iran e Corea del Nord siglassero un patto d’intelligence?

Leggi su Formiche.net

E se i nuovi Five Eyes fossero i Four Eyes? Ovvero, e sedelriuscissero a organizzare un’alleanza di condivisione di intelligence come quella che unisce da ottant’anni, anche grazie alla lingua comune, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Un’ipotesi non troppo remota, considerato che l’intelligenza artificiale è in grado di abbattere le barriere tradizionali dell’intelligence e potrebbe permettere ai Crink (l’acronimo didelconiato da Peter Van Praagh, presidente dell’Halifax International Security Forum) di rafforzare la condivisione di informazioni e meglio coordinare alcune operazioni come le campagne di disinformazione.A riflettere sul tema, con un lungo post su LinkedIn, è Jen Easterly, direttrice della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, l’agenzia per la cybersicurezza degli Stati Uniti, durante la recente amministrazione Biden.