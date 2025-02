Trentotoday.it - È morto Luca Menegatti, il "gigante buono" degli Alpini

Trento e Mattarello sono sotto shock per la scomparsa improvvisa in queste ore di, 53 anni, capogruppodella frazione e punto di riferimento per tutta la comunità. Lascia la moglie, Lorena Bridi, vicepresidente della Circoscrizione di Mattarello, e i quattro figli.