È morto Giorgio Cocilovo lo storico chitarrista di Renato Zero

Si è spento a 68 anni, lodi. A darne notizia Franco Mussida, fondatore e direttore dell’istituto CPM doveera docente. Ha avuto una florida carriera iniziata negli anni 70, durante la quale ha lavorato con i grandi nomi della musica italiana. Alcuni nomi vanno da Al Bano a Eros Ramazzotti, passando per Gigi D’Alessio.die in prima fila a Sanremo Il musicista avrebbe compiuto a breve 69 anni. Dal 1990 al 2019 è stato più voltedi punta dell’orchestra del Festival di Sanremo. Nella sua lunga carriera ha visto diverse collaborazioni con alcuni giganti della canzone italiana. Alcune di queste si sono rivelate anche un prospero sodalizio, come è accaduto con: la loro collaborazione è durata oltre trent’anni.