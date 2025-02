Fanpage.it - E’ lungo due metri e adora i giardini: il serpente che spaventa gli Inglesi

Il saettone, uninnocuo che può arrivare fino a 2di lunghezza, si è stabilito in Regno Unito. Non arriva però da posti lontani o esotici come altre specie aliene, ma dall'Europa continentale e anche per questo qualcuno vorrebbe che restasse.