"È lei". Era scomparsa da anni, Rosanna è stata ritrovata così: il drammatico annuncio

Le ricerche proseguivano da, da quando erasenza lasciare alcuna traccia da alcunie di lei non si era saputo più nulla. Tanto che, col tempo, era pensato anche un allontanamento volontario. Nelle scorse ore, però, purtroppo il corpo senza vita e ormai ischeletrito della donna è stato rinvenuto per caso nei campi che era solita frequentare. Leggi anche:Trattori in rivolta! Londra bloccata dagli agricoltori in guerra per la nuova tassaIl cadavere è stato identificato come quello diDi Gallo, una donna di 70i cui resti sono stati rinvenuti nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio, in un terreno nel territorio del comune di Aquileia, in provincia di Udine. La scoperta del cadavere in avanzatissimo stato di decomposizione è avvenuta in maniera del tutto casuale durante alcuni sopralluoghi per lavori da parte di alcuni operai di un’azienda vitivinicola nella zona.