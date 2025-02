Lanazione.it - E in Maremma nove progetti di parchi eolici

presentati per un totale di 96 pale eoliche che si vorrebbero innalzare sulle colline della. E sarebbero stati dieci se uno – quello che si intendeva realizzare in località Montauto, nel comune di Manciano – non fosse stato bocciato per varie incompatibilità riscontrate anche dal ministero. Fra le altre cose, avrebbe messo in crisi l’attività dell’osservatorio che può godere – in quello spazio così particolare – del cielo più buio d’Italia. Condizione ideale per sbirciare le stelle a scopo scientifico. Ma gli altri? Incombono – dice chi li contesta – come avvoltoi. In mezzo a tante incertezze, almeno una cosa sicura c’è: nessuno li vuole. Cittadini, imprenditori, sindaci e ambientalisti sono sulle barricate e "sparano" nella stessa direzione. Cioè contro questiritenuti sproporzionati, invasivi e di nessun beneficio per la popolazione.