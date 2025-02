Ilrestodelcarlino.it - E Gradara è il posto giusto per il weekend degli innamorati

San Valentino aè fascino, dolcezza e passione con ‘d’Amare’. Da oggi a domenica, il borgo si trasformerà infatti in luogo romantico, le luci diverranno più calde, i contorni del castello più rarefatti, il cielo sembrerà più vicino, almeno agli occhi. Diverse le iniziative della Pro loco. Come Sulle Orme di Paolo e Francesca: (mattino 10,30-11,30, pomeriggio 14.30- 16), percorsi nelle vie del Borgo a tema passionale e visite guidate alla Rocca per scoprire la bellezza della storia; Romantic Experience (mattino dalle 11, pomeriggio 15-16; 17-18), un percorso che prenderà le mosse dal borgo antico ed i suoi pittoreschi vicoli, proseguirà con la visita guidata alla Rocca e si concluderà con la passeggiatae, al tramonto, con un aperitivo; poi Amori Segreti (17-19-21), un tour animato per le vie del centro con protagonista l’amore disperato, alla luce tremula delle candele il racconto dell’amore proibito tra Paolo e Francesca Infine domenica, oltre a queste iniziative, si aggiungerà Il Cantamore: (mattino 10,30-11,30, pomeriggio 14;30-16), un appassionato attore, in vena di narrazioni d’amore vi accompagnerà in un viaggio tra narrazioni leggendarie e citazioni d’amore.