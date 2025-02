Chietitoday.it - È di Chieti il parrucchiere di Alessia Marcuzzi, conduttrice della finale di Sanremo 2025

I beauty look disono sempre curatissimi, a cominciare dai capelli. La sua chioma è curata da un professionista teatino, oramai trapiantato a Milano e dintorni, Manuel Patucelli. Qui si è formato e specializzato, entrando a far parte del team di Aldo Coppola, attualmente in forza.