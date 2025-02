Universalmovies.it - Dying for Sex | La serie con Michelle Williams su Disney+ dal 4 aprile

ha presentato quest’oggi la prima immagine ufficiale difor Sex, latv FX con protagonista.Ispirata alla storia di una donna con una diagnosi di cancro in fase terminale e al viaggio unico che ne consegue, lafor Sex approderà sulla piattaforma digitalea partire dal 4con tutti gli episodi in esclusiva. Laè scritta e co-creata da Kim Rosenstock & Elizabeth Meriwether ed basata sul podcast di Wondery e Nikki Boyer.Ladi FXfor Sex è ispirata alla storia di Molly Kochan, che ha raccontato la sua esperienza in un podcast di Wondery, creato con la sua migliore amica Nikki Boyer. Dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, Molly () decide di lasciare il marito Steve (Jay Duplass) e inizia a esplorare, per la prima volta nella sua vita, la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali.