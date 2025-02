.com - Dybala, soltanto una contusione contro il Porto: quando torna in campo

(Adnkronos) – Sospiro di sollievo per Paulo. L’attaccante della Roma era uscito per infortunio al 39? di-Roma, gara d’andata dei playoff di Europa League, dopo un duro contrasto con Varela. Gli esami a cui si è sottoposto oggi l’argentino hanno però escluso problematiche serie, conche ha subitouna forte. Difficile in ogni caso immaginare Paulo inil Parma, trasferta di campionato valida per la 25esima giornata di Serie A e in programma domenica 17 febbraio.proverà a recuperare per la sfida di ritornoghesi di giovedì prossimo,la Roma si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Europa League davanti al proprio pubblico.unailinseriea24.