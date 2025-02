Dungeons & Dragons | Netflix mette in sviluppo una serie live-action con Shawn Levy di Stranger Things

Leggi su Cinefilos.it

inunacondiÈ in lavorazione un adattamento televisivodicon un creativo di. Ci sono stati diversi tentativi di adattare il gioco di ruolo fantasy da tavolo, con quattro film digià usciti. Il più recente è: Honor Among Thieves del 2023. Il formato e la portata epica del gioco, così come gli elementi fantasiosi, lo hanno reso un adattamento notoriamente impegnativo. Poiché gli adattamenti precedenti hanno faticato a decollare, c’è stato interesse nell’adattare la proprietà intellettuale a un nuovo mezzo.Secondo Deadline Hollywood, un adattamentodiè in lavorazione sucon Hasbro Entertainment.