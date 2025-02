Sport.quotidiano.net - D’Uffizi vuole giocarsi la sue chance. C’è spazio nel tridente dell’Ascoli

Ascoli, scatta ufficialmente l’ora di Simone. L’assenza di Marsura, squalificato due turni dal giudice sportivo a seguito del controverso episodio di Rimini, spalancherà le porte all’impiego di un elemento di prospettiva che purtroppo finora non è riuscito a trovare quel minutaggio adeguato per dimostrare il proprio valore. All’interno deld’attacco che il tecnico Cudini dovrà ridisegnare in vista del delicatissimo scontro in trasferta col Pescara, potrebbe essercidall’inizio per l’estroso 20enne. Il bianconero già nel corso della passata stagione aveva fatto vedere a sprazzi qualità interessanti e ai nastri di partenza dell’attuale campionato doveva essere di certo uno dei nomi su cui puntare per favorire la rinascita del Picchio. Con Carrera però il giocatore non è mai riuscito ad avere quella fiducia necessaria per provare a guadagnarsi il posto.