Due precari e zero capanne

La notizia – udite, udite – è che a Milano diminuiscono i matrimoni, soprattutto tra i giovani. E nell’indagare le ragioni profonde di questa (non) scelta, la ricerca psicologica ipotizza che il punto è che i giovani “investono di più nella relazione affettivo-romantica, spogliandola dai riti e dalle responsabilità dell’impegno”. Questa è una spiegazione. Ma forse ce n’è anche un’altra, per così dire più superficiale, che non esclude la prima. Circa metà di chi ha meno di 30 anni ha unssimo contratto a termine, quindi un orizzonte programmabile di forse un anno, un quarto è disoccupato e un altro quarto guadagna meno di 9 euro lordi l’ora. Ora, a parte che un matrimonio in Italia costa in media 25 mila euro, c’è da chiedersi quale impegno ci si possa prendere, in coscienza, vivendo tra domande quali: “Tra sei mesi avrò ancora un lavoro? Potrò ancora vivere dove vivo? Dovrò cambiare città?”.