Due milioni per promuovere le bellezze ai turisti internazionali

Duedi euro peril territorio bresciano tra iitaliani ed esteri. A tanto ammonta il piano d’azione di Visit Brescia per il 2025, grazie al supporto di Camera di Commercio presieduta da Roberto Saccone e al contributo del Comune di Brescia. "La Camera di Commercio – ha spiegato il neopresidente di Visit Brescia, Eugenio Massetti – ha messo a disposizione molte risorse, soldi delle imprese, perché crede nell’importanza del turismo per il territorio, che fa bene anche alle imprese, direttamente o indirettamente". "Dal Governo ci saremmo aspettati qualcosa di più dello 0,7% del Pil, in termini di investimento sul turismo", l’affondo di Graziano Pennacchio, ad di Visit Brescia. Da gennaio ad agosto 2024, sono stati 10,1 idi presenzeche registrate nel Bresciano, il 7,1% in più del 2023.