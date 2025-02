Lanazione.it - Due caricabatterie potenti in un’unica confezione: approfitta del 5% di sconto, offerta a tempo limitato

Leggi su Lanazione.it

Il caricatore di INIU è una soluzione pratica e potente per chi ha bisogno di ricaricare rapidamente più device conraneamente. Dotato di due porte USB (USB-C + USB-A), tecnologia PD & QC3.0 e una potenza massima di 30 W, è compatibile con gli ultimi iPhone, smartphone Android e molti altri terminali. Il design compatto e sicuro lo rende ideale per uso quotidiano, viaggi e ufficio. Oggi su Amazon il bundle comprendente due pezzi lo compri a soli 21,84€, con il 5% di. Compralo al miglior prezzo, è inINIU da 30W caricatore con porta USB-C: ricarica veloce e doppia porta per massima compatibilità, ora insu Amazon La tecnologia Power Delivery (PD) e Quick Charge 3.0 (QC3.0) permette di ricaricare più terminali compatibili fino al 60% in soli 30 minuti, riducendo i tempi di attesa rispetto ai caricatori standard.