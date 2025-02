Lanazione.it - Dringoli: "Disagi ai Passi per l’incapacità di Rfi"

Leggi su Lanazione.it

"causati dal passaggio a livello de I" sono da attribuire a quella che negli anni si "è rivelata la totale inefficienza per non dire incapacità di Rfi, unitamente al sostanziale disinteresse per la questione". Parole scandite con fermezza dall’assessore all’urbanistica e alla mobilità Massimorispondendo in consiglio comunale a un question time presentato dal capogruppo de La città delle persone, Paolo Martinelli, per chiedere di "fare chiarezza sulla situazione dell’isolamento ferroviario del quartiere e risposte concrete sulle soluzioni previste per superare le criticità che i residenti e i frequentatori dell’area affrontano quotidianamente". Il Comune, ha ricordato, "dal luglio 2018 ha preso contatti con Rfi per eliminare tutti i passaggi a livello sulle linee Pisa-Firenze e Pisa-Lucca" e per quello de I"era stata concordata una soluzione che, non essendoci lo spazio per un sottopasso carrabile su via 24 maggio, prevedeva un sottopasso ciclopedonale sulla stessa via e un collegamento stradale per le auto con via San Jacopo per immettersi quindi nel previsto sottopasso di via Rindi".