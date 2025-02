Dayitalianews.com - Dramma sfiorato ad Avetrana: mamma e figlia disabili intrappolate in casa da un incendio, salvate da un carabiniere eroe

Poteva essere una strage familiare senza l’intervento di unche, sprezzante del pericolo, si è lanciato tra le fiamme riuscendo a salvare due donne, un’anziana e lanon vedente,nella loroad, in provincia di Taranto, dove era scoppiato un.L’Secondo le prime ricostruzioni l’sarebbe scoppiato probabilmente a causa di un camino acceso, e le fiamme avrebbero prima invaso completamente la cucina distruggendola, per poi iniziare a propagarsi nelle altre stanze, che risultano totalmente annerite dal fumo.Dopo l’allarme sono prontamente giunti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Manduria, che sono intervenuti tempestivamente per evitare il peggio. Decisivo è stato il coraggio di unche lanciandosi tra le fiamme è riuscito a salvare entrambe le donne, risultando leggermente intossicato.