Movieplayer.it - Dragon Trainer: stesso script e stesse inquadrature dell'originale per il reboot live action

Leggi su Movieplayer.it

Il remake di Dean DeBlois sarà per certi versi identico al film d'animazionesta per tornare in una veste completamente nuova con il remakediretto sempre da Dean DeBlois, regista anche del franchise animato targato DreamWorks. Come si può notare dal materiale del film pubblicato sinora, in realtà il nuovosomiglierà moltissimo al vecchio al primo film, identico nella sceneggiatura e non solo. Ildiidentico al film animato Sin dalla regia, con il ritorno di Dean DeBlois, ilattinge a piene mani al franchise animato. Persino Gerard Butler tornerà per interpretare Stoick l'Immenso. Ma persino i dialoghi sono identici al .