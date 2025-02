Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: tutto quello che sappiamo sul nuovo Super Saiyan 4!

L’attesa è finita:ha finalmente introdotto il4 all’interno della storia ufficiale. Questa iconica trasformazione, apparsa originariamente inGT, è sempre stata considerata fuori dal canone della serie principale. Tuttavia, l’episodio 18 diha portato una nuova versione della forma, con alcune differenze sostanziali rispetto a quella vista in passato.Goku raggiunge il4 inNell’episodio “Awakening”, Son Goku si trova in difficoltà contro la nuova forma del Demon Lord Gomah. Nemmeno il3 e l’aiuto di Majin Kuu bastano per ribaltare lo scontro. È a questo punto che interviene Neva, un anziano Namecciano del Regno dei Demoni, che posando la mano su Goku gli restituisce la coda, permettendogli così di risvegliare il4.