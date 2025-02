Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Jiang/Wu, WTA Doha 2025: orario finale, programma, streaming

Sarae Jasminesaranno in scena domani per conquistare un titolo di prestigio nel torneo di doppio femminile a. Sul cemento qatariano le campionesse olimpiche di Parigi hanno fattole loro qualità e sono riuscite a spingersi all’atto conclusivo in cui affronteranno la coppia formata dalla cinese Xinyue dalla cinese di Taipei Fang-Hsien Wu.Le azzurre si sono conquistate l’accesso allagrazie alla significativa vittoria nella semicontro le russe Mirra Andreeva Diana Shnaider. Una grande Classica del doppio, la si potrebbe definire, visto che questo incrocio c’è stato ai Giochi per l’assegnazione di oro e di argento. Una vittoria incredibile delle giocatrice italiane, capaci di rimontare sullo score di 4-6 7-6 (2) 11-9.Successo all’ultimo respiro e necessità di replicare questa prestazione contro le due asiatiche, che con molti meno problemi si sono sbarazzate della brasiliana Beatriz Haddad Maia e della tedesca Laura Siegemund per 6-2 6-3.