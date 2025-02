Lapresse.it - Dossieraggio, in procura approfondimenti su presunti contatti tra La Russa e Pazzali

Dai tabulati agli atti delle inchieste delladi Milano non risulterebberofra Ignazio Laed Enricoil giorno dopo il presunto stupro di cui è accusato il figlio del presidente del Senato, Leonardo Apache La, ma verranno svolti “” su quanto riportato ieri mattina da Il Fatto Quotidiano, che ha reso conto delle dichiarazioni dell’hacker Samuele Nunzio Calamucci nei verbali secretati dell’inchiesta sui dossieraggi della Equalize suifra Lae il presidente autosospeso di Fondazione Fiera.L’indagine sulla presunta violenza sessuale nella casa milanese della seconda carica dello Stato La notte fra il 18-19 maggio 2023, nata dalla denuncia di una 22enne circa 40 giorni dopo i fatti, era arrivata agli sgoccioli e sul punto di essere conclusa, ma ora gli inquirenti guidati dall’aggiunta Letizia Mannella e La pm Rosaria Stagnara dovranno rivedere “giorno per giorno, minuto per minuto” le telefonate di quelle settimane per capire se ci possa essere un fondo di verità nelle parole della mente informatica del gruppo di via Pattari 6, arrestato lo scorso 25 ottobre con accuse di associazione a delinquere e accesso abusivo a sistema informatico.