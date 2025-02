Ilgiorno.it - Dorin mendicante senza una gamba, colpevole di impietosire: deve andarsene via

Monza, 14 febbraio 2025 – “In prossimità di un incrocio stradale veniva visto chiedere l’elemosina suscitando pietà altrui impedendo la libera fruizione degli spazi”. Con precisazione a giustificare, oltre alla multa per violazione dell’articolo 5 del nuovo Regolamento di polizia urbana, anche un Ordine di Allontanamento firmato dalla polizia locale: “veniva visto chiedere elemosina con un bicchierino di plastica”. Quasi un’aggravante, quasi si fosse trattato di un’arma o di un oggetto contundente impugnato dal pericoloso. Data 31 gennaio 2025, ore 14.58. Incrocio fra via Boito e la minuscola via Leoncavallo.P. staziona nella ricca zona dei Musicisti ormai da anni, anche se si è già dovuto spostare più volte, non si sa se per non intralciare il traffico o non ferire lo sguardo di qualche perbenista.