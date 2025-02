Anteprima24.it - Doppio investimento in città: Questura e Municipale al lavoro per i rilievi

Tempo di lettura: < 1 minutoin, uno accaduto a via Paolella e l’altro al viale Principe Napoli. Probabilmente anche a causa della fitta pioggia, una Citroen C3 condotta da un uomo avrebbe urtato un pedone in via Paolella poco prima delle 20:00. Sul posto gli agenti delladi via De Caro per effettuare i.Un altronel tardo pomeriggio ma in viale Principe di Napoli. Sul posto per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, gli agenti della Polizia.L'articoloinalper iproviene da Anteprima24.it.