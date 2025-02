Calciomercato.it - Doppio annuncio su Thuram e le ultime su Juventus-Inter

Meno due giorni al derby d’Italia valevole per la 25esima giornata di Serie A. Sfida nella sfida quella tra i fratelli d’arteManca sempre meno a, posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. I bianconeri di Thiago Motta non possono perdere punti in chiave zona Champions, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono obbligati a vincere per evitare di perdere di nuovo terreno dal Napoli di Conte, che giocherà domani pomeriggio in casa della Lazio.susu– Calciomercato.itJuve-sarà anche la sfida dei fratelliSfida nella sfida in questo derby d’Italia, terminato all’andata con un pirotecnico 4-4, sarà quella tra i due fratelli: Khephren e Marcus. Va detto, però, che il primo potrebbe ripartire nuovamente dalla panchina, nel caso la quarta consecutiva, entrando soltanto a gara in corso come accaduto anche martedì scorso contro il PSV Eindhoven.