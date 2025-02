Dopo l'Elba, maltempo sferza la Maremma

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.31il nubifragio di ieri e nella notte sull'Isola d', ilsi è spostato sulla terraferma, con un fortissimo temporale infra Manciano, Orbetello,Capalbio e Sorano(GR). Strade e fiumi già sorvegliati, per il timore di esondazioni di corsi d'acqua come l'Albegna. Possibili chiusure di alcune strade, allerta la Protezione civile. "Massima prudenza", raccomanda il presidente della Toscana, Giani. Sull'in un'ora caduti 65mm di pioggia. Tratte in salvo 28 persone che l'acqua aveva sorpreso nelle loro auto.