Ilfattoquotidiano.it - Dopo il primo suicidio assistito in Lombardia anche nel centrodestra parte il dibattito: Fdi e Fi frenano, Salvini lancia un sondaggio social

Ilcaso diinriaccende ilpolitico sul fine vita, proprio mentre era in corso ilpolitico sull’approvazione della legge della Regione Toscana. E l’argomento divide il, con la Lega che apre – con in testa i governatori Luca Zaia e Attilio Fontana e con Matteocheunsui– mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia.I partiti di Meloni e Tajani parlano di “fughe in avanti” delle Regioni. Una normativa – quella approvata dalla Toscana – “che impugnerei, se dipendesse da me”, ha detto il segretario di Forza Italia e vicepremier. “La nostra posizione è chiara – ha aggiunto Tajani – non può esserci una competenza regionale, deve essere nazionale”. Sulla stessa linea Fratelli d’Italia: la responsabile Famiglia di Fdi, Maddalena Morgante, ha ribadito la centralità “del principio della difesa della vita in ogni fase e condizione“.