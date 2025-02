Liberoquotidiano.it - Dopo il nudo integrale, una bruttissima fine: le indiscrezioni su Bianca Censori e Kanye West

La bravata agli ultimi Grammy Awards potrebbe causare la rottura tra. Il Daily Mail, citando una fonte vicina al rapper, ha raccontato come la coppia sarebbe vicina al divorzio. Tanto da aver già contattato i rispettivi legali. Secondo le malelingue, è stato fatale il look sfoggiato sul red carpet di Los Angeles. L'australiana, infatti, si è presentata quasi completamente nuda davanti ai fotografi. E i due sono stati gentilmente invitati a lasciare la kermesse. Sempre secondo il Daily Mail,dalla separazione con Ye riceverà la bellezza di 5 milioni di dollari. E rimarrà a vivere nella loro villa a Los Angeles. Ma, come riporta il quotidiano britannico, tutti i dettagli saranno svelati nelle prossime settimane. Non tutti però ritengono che la notizia corrisponda alla realtà.