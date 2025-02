Napolitoday.it - Doni a Sangiuliano e Franceschini, indagine sul comune di Pompei

Leggi su Napolitoday.it

La Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha avviato un'sui regali donati daldiagli ex ministri della Cultura Gennaroe Dario. Tra ifigurano anche le "chiavi della città" in oro conferite ail 23 luglio 2024, nel.